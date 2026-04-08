Sabrina Carpenter détourne l’imaginaire de The Bling Ring dans son nouveau clip

Sabrina Carpenter a dévoilé le 6 avril le clip de House Tour, troisième extrait de son album Man’s Best Friend. Coréalisée avec Margaret Qualley, la vidéo met en scène la chanteuse aux côtés de l’actrice et de Madelyn Cline dans une virée aussi glamour que chaotique à l’intérieur d’une villa de luxe. Très vite, le clip évoque un imaginaire bien connu du cinéma américain : celui de The Bling Ring, le film de Sofia Coppola inspiré d’un véritable fait divers autour de cambriolages de maisons de stars à Los Angeles. Selon Le HuffPost, la vidéo a dépassé les 4,5 millions de vues en moins de 24 heures sur YouTube.

Une visite de villa qui tourne au cambriolage pop

Comme son titre l’indique, House Tour prend la forme d’une visite immobilière, mais le décor bascule rapidement vers autre chose. Sabrina Carpenter, Margaret Qualley et Madelyn Cline y forment un trio de cambrioleuses ultra-stylisées, débarquées en camionnette rose pour semer le désordre dans une grande maison. Bain moussant, essayages, combat d’épée et déambulation dans un dressing luxueux : le clip enchaîne les scènes dans une ambiance très pop, très féminine, et volontairement excessive.

Ce dispositif visuel rappelle directement The Bling Ring. Sorti en 2013, le film de Sofia Coppola revenait sur l’histoire vraie d’adolescents qui avaient cambriolé plusieurs célébrités à Hollywood entre 2008 et 2009. Le parallèle est clairement relevé dans les articles fournis : même goût pour le luxe, même fascination pour les intérieurs de stars, même mélange d’insouciance, de jeu et de transgression. House Tour reprend cet imaginaire et le transforme en clip pop très construit, à la fois drôle, sexy et référencé.

Sabrina Carpenter poursuit l’univers de Man’s Best Friend

Avec cette vidéo, Sabrina Carpenter prolonge aussi l’esthétique de Man’s Best Friend, son album sorti en 2025. Après Manchild et Tears, House Tour confirme une direction visuelle très travaillée, entre ironie, hyperféminité et goût du spectacle. Le clip bénéficie aussi de la présence de Margaret Qualley, connue notamment pour The Substance, et de Madelyn Cline, révélée par Outer Banks, ce qui renforce son pouvoir d’attraction.

Les articles fournis soulignent également que Sabrina Carpenter continue d’occuper le devant de la scène pop, à quelques jours de ses apparitions en tête d’affiche à Coachella les 10 et 17 avril. En parallèle, elle doit aussi tenir le rôle principal dans une adaptation d’Alice au pays des merveilles réalisée par Lorene Scafaria, selon Le HuffPost. Avec House Tour, elle ajoute donc une nouvelle pièce très visible à un univers déjà bien installé, où la pop joue volontiers avec les codes du cinéma, du luxe et du fait divers.