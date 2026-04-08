Dépistage du cadmium: le test de ville se rapproche du remboursement

Ça bouge, enfin, sur un sujet qui n’a rien de théorique. Les syndicats de biologistes médicaux et l’Assurance-maladie ont arrêté mardi 7 avril le tarif du dépistage de l’exposition au cadmium en laboratoire de ville, ouvrant la voie à une prise en charge dans les prochains mois, sous réserve des validations habituelles. Concrètement, le dosage du cadmium dans le sang et les urines sera facturé 27,50 euros, un montant qui fixe le cadre d’un examen jusqu’ici plus souvent cantonné à l’hôpital.

Sur la facture, le partage est déjà posé: 60% pour l’Assurance-maladie, 40% pour les complémentaires santé. François Blanchecotte, président du syndicat SDBIO, le résume dans une phrase qui parle à tous les prescripteurs: « On a un tarif, on a une clé de financement ». Les biologistes ont aussi glissé une clause de revoyure, manière de dire que l’ouverture ne doit pas virer au robinet grand ouvert: si les prescriptions s’envolent au-delà des volumes observés pour le dépistage du plomb, le prix pourra être renégocié à la baisse.

Un tarif arrêté, un métal lourd dans l’assiette

Derrière ces chiffres, il y a un coupable discret et tenace. Le cadmium, métal lourd classé cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, s’élimine mal par l’organisme et s’accumule au fil des années, sans faire de bruit. En France, l’exposition est surtout alimentaire: céréales, pain, une contamination liée notamment à l’usage d’engrais phosphatés, tandis que le tabac reste une source importante chez les fumeurs. Selon l’Anses, près de la moitié des Français présentaient en 2025 des niveaux supérieurs aux valeurs sanitaires de référence, avec une « imprégnation préoccupante à tout âge et dès le plus jeune âge ».

Le mouvement était attendu. En juin 2025, l’ancien ministre de la Santé Yannick Neuder avait annoncé une prise en charge rapide en médecine de ville pour les personnes à risque, déjà dépistées à l’hôpital, et la Haute Autorité de santé recommande depuis 2024 de cibler les personnes « potentiellement surexposées » selon leur lieu de résidence, quand les sols dépassent certains seuils. L’idée, sur le papier, est limpide: repérer tôt ceux qui vivent ou mangent au contact d’un environnement contaminé, plutôt que découvrir trop tard une exposition installée.

Reste l’horlogerie administrative, celle qui fait lever les yeux au ciel dans les cabinets et les laboratoires. L’accord doit encore être validé par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie puis publié au Journal officiel, un calendrier généralement bouclé en deux à trois mois selon Jean-Claude Azoulay, président du SNMB. Après quoi, la vraie vie commencera: des médecins qui prescrivent, des patients qui s’inquiètent, des labos qui absorbent le flux et une question en toile de fond, sans la poser frontalement, celle du niveau réel d’exposition dans une France où le pain quotidien n’est pas qu’une image.