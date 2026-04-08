Hongrie : le parti Tisza en passe de décrocher une supermajorité historique et de bouleverser l’équilibre politique

En Hongrie, le parti d’opposition Tisza pourrait créer une surprise majeure lors des élections législatives de dimanche. Selon une projection publiée par l’institut de sondage Median, cette formation de centre-droit serait en mesure d’obtenir une majorité des deux tiers au Parlement, un seuil décisif qui permet de modifier la Constitution et les lois fondamentales du pays.

Dirigé par Peter Magyar, Tisza est crédité de 138 à 142 sièges sur les 199 que compte l’Assemblée nationale, bien au-delà des 133 sièges nécessaires pour atteindre une supermajorité. Une telle performance ouvrirait la voie à des réformes institutionnelles majeures, notamment pour débloquer des fonds européens actuellement gelés.

Face à cette dynamique, le Premier ministre Viktor Orban et son parti Fidesz affrontent le plus sérieux défi à leur pouvoir depuis 16 ans. Longtemps dominateur sur la scène politique hongroise, le camp au pouvoir est désormais relégué loin derrière dans les intentions de vote, avec une projection comprise entre 49 et 55 sièges.

Le parti d’extrême droite Mi Hazank (« Notre Patrie ») devrait, quant à lui, obtenir entre cinq et six sièges, selon la même estimation. Ce score limité confirme la recomposition en cours du paysage politique hongrois, désormais structuré autour d’un affrontement direct entre le pouvoir en place et une opposition renforcée.

Ces projections reposent sur une analyse de cinq enquêtes d’opinion réalisées entre fin février et mars, ce qui leur confère un certain poids, sans pour autant garantir l’issue du scrutin. Le vote de dimanche sera déterminant pour confirmer ou infirmer cette tendance.

Si elle se concrétise, une victoire écrasante de Tisza marquerait un tournant historique en Hongrie, mettant fin à plus d’une décennie de domination du Fidesz et ouvrant une nouvelle phase politique, potentiellement plus alignée avec les attentes de l’Union européenne.