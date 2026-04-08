La guerre au Moyen-Orient a franchi un nouveau seuil de violence ce mercredi. Au Liban, une série de frappes israéliennes d’une rare intensité a fait au moins 254 morts et 1.165 blessés selon les secours libanais, tandis que Téhéran menace de réagir si cette offensive se poursuit.

Une journée de feu et de sang

Des frappes israéliennes massives ont visé plusieurs zones du Liban, notamment Beyrouth, le sud du pays et la vallée de la Bekaa. Le bilan humain s’est alourdi au fil des heures, passant de premières estimations plus basses à au moins 254 morts et 1.165 blessés, selon les autorités de secours libanaises. Cette nouvelle vague de bombardements compte parmi les plus meurtrières depuis l’embrasement récent du front libanais.

La trêve avec l’Iran, mais pas pour le Liban

Cette escalade arrive alors même qu’une pause de deux semaines dans les frappes américaines contre l’Iran a été annoncée. Mais Israël a affirmé que cette trêve ne concernait pas le Liban ni le Hezbollah. Les États-Unis ont confirmé cette lecture, malgré des versions divergentes avancées par d’autres médiateurs. Résultat : loin de calmer la région, l’accord a laissé intact l’un de ses foyers les plus explosifs.

Téhéran met la pression

Face à ces frappes, l’Iran a durci le ton. Téhéran menace de remettre en cause le cessez-le-feu si les attaques israéliennes au Liban continuent. Ce message vise autant Israël que Washington : pour les autorités iraniennes, une désescalade ne peut être crédible si le front libanais reste ouvert.

Le Liban, une fois encore pris en étau

Sur le terrain, cette offensive aggrave une situation déjà dramatique. Les bombardements ont touché des secteurs urbains densément peuplés, provoquant destruction, panique et nouveaux déplacements de civils. Pour les responsables libanais, cette reprise des frappes ruine l’espoir d’un apaisement régional et replonge le pays dans l’urgence humanitaire.

Une région au bord du basculement

Au-delà du Liban, cette nouvelle escalade montre à quel point la crise régionale reste fragile. L’annonce d’une pause entre Washington et Téhéran n’a pas suffi à contenir l’extension du conflit. Tant que le Liban restera exclu de toute logique de trêve, le risque d’un embrasement plus large demeurera élevé. Cette dernière salve ne marque donc pas une accalmie, mais peut-être le prélude à une nouvelle phase de confrontation.