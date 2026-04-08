Canada : Carney à un siège de la majorité après le ralliement surprise d’une députée conservatrice

Au Canada, le Premier ministre Mark Carney est désormais sur le point d’obtenir une majorité parlementaire, après la défection d’une élue de l’opposition vers le Parti libéral au pouvoir. Ce basculement politique pourrait renforcer considérablement la capacité du gouvernement à faire adopter ses réformes.

La députée Marilyn Gladu, jusqu’ici membre du Parti conservateur, a annoncé son ralliement aux libéraux, offrant un soutien crucial à l’exécutif. Ce changement intervient dans un contexte où le gouvernement, issu des élections d’avril 2025, dirigeait jusqu’ici en minorité et dépendait du soutien d’autres partis pour faire passer ses textes.

Avec 171 sièges sur 343 à la Chambre des communes, les libéraux ne sont plus qu’à un siège de la majorité absolue. Des élections partielles prévues le 13 avril pour pourvoir des sièges vacants pourraient permettre au parti de franchir ce seuil décisif dans les prochains jours.

Mark Carney a salué cette défection, estimant qu’elle renforçait la stabilité politique dans une période marquée par de fortes incertitudes internationales. Il a notamment mis en avant la nécessité de disposer d’une majorité pour répondre aux mesures commerciales du président américain Donald Trump.

Jusqu’à présent, la situation de gouvernement minoritaire obligeait les libéraux à négocier chaque texte avec l’opposition, ralentissant le processus législatif et limitant la marge de manœuvre de l’exécutif. Une majorité permettrait au contraire de gouverner avec plus de fluidité et de cohérence.

Ce ralliement inattendu illustre les recompositions politiques en cours à Ottawa, où les équilibres restent fragiles. S’il se confirme dans les urnes lors des élections partielles, il pourrait marquer un tournant pour le gouvernement Carney, désormais en position de consolider son agenda politique.