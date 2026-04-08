Le pape salue la trêve en Iran et appelle à une paix durable

Le pape Léon XIV a salué le cessez-le-feu de deux semaines conclu dans la guerre impliquant l’Iran, tout en appelant à poursuivre les négociations pour parvenir à une solution durable.

Lors de son audience générale au Vatican, le souverain pontife a exprimé son soulagement face à cette désescalade, survenue après plusieurs semaines de tensions extrêmes au Moyen-Orient. Il a insisté sur la nécessité de transformer cette trêve en véritable processus de paix.

Quelques heures auparavant, le pape avait vivement critiqué les menaces du président Donald Trump à l’égard de la population iranienne, les qualifiant d’« inacceptables ».

« Seule une reprise des négociations permettra de mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré, appelant toutes les parties à privilégier la voie diplomatique.

Depuis le début du conflit, le pape s’est imposé comme l’une des voix les plus critiques face à l’escalade militaire, plaidant régulièrement pour un arrêt des hostilités et une solution politique.

Cette prise de position intervient alors que la communauté internationale tente de consolider un fragile cessez-le-feu, perçu comme une opportunité pour éviter une aggravation du conflit.