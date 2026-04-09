Le Comité Nobel dénonce la volonté de Moscou de criminaliser l’ONG Memorial, co-lauréate du prix de la paix

Le Comité Nobel norvégien a vivement condamné mercredi les démarches engagées par la Russie visant à qualifier d’« organisation extrémiste » l’ONG de défense des droits humains Memorial. Une telle décision entraînerait la criminalisation de l’ensemble de ses activités.

Dans un communiqué, l’institution chargée d’attribuer le prix Nobel de la paix a indiqué avoir appris que le ministère russe de la Justice avait saisi la Cour suprême pour demander cette désignation. « Si la requête est acceptée, toutes les activités de Memorial seront criminalisées », a-t-elle averti.

Fondée à la fin de l’ère soviétique, Memorial est l’une des organisations les plus emblématiques de la société civile russe, connue pour son travail de documentation des répressions politiques passées et présentes. Elle avait été distinguée en 2022 en recevant conjointement le prix Nobel de la paix.

Cette récompense avait été partagée avec le militant biélorusse Ales Bialiatski et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, dans un contexte marqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le choix du comité avait alors été largement interprété comme une critique directe de la politique menée par Moscou.

À ce stade, l’ambassade de Russie à Oslo n’a pas réagi aux demandes de commentaires. L’issue de la procédure engagée devant la Cour suprême pourrait avoir des conséquences majeures pour les organisations indépendantes opérant encore en Russie.

Cette nouvelle escalade judiciaire illustre les tensions persistantes entre les autorités russes et les acteurs de la société civile, dans un climat de plus en plus restrictif pour les organisations de défense des droits humains.