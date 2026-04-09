États-Unis : un juge bloque la suppression du statut légal de 5 000 Éthiopiens, revers pour Trump

Un juge fédéral américain a suspendu mercredi une mesure de l’administration du président Donald Trump visant à mettre fin aux protections juridiques accordées à plus de 5 000 ressortissants éthiopiens vivant aux États-Unis. Cette décision marque un nouveau revers judiciaire pour la politique migratoire de la Maison Blanche.

Le juge de district Brian Murphy, basé à Boston, a estimé que la suppression de ces protections ne pouvait être appliquée en l’état. Ces dispositions permettent aux bénéficiaires de résider et de travailler légalement sur le territoire américain, les protégeant temporairement contre toute expulsion.

Cette initiative s’inscrivait dans une stratégie plus large du département de la Sécurité intérieure visant à mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) pour plusieurs pays. Au total, 13 États sont concernés par ces mesures, dans le cadre d’une politique migratoire durcie portée par l’administration Trump.

Le TPS est accordé aux ressortissants de pays confrontés à des conflits armés, des catastrophes naturelles ou d’autres situations exceptionnelles. Il offre une autorisation de travail ainsi qu’une protection contre l’expulsion pour une durée limitée, renouvelable selon les conditions sur le terrain.

La décision du juge Murphy intervient alors que la Cour suprême des États-Unis doit examiner prochainement des recours liés à la suppression de ce statut pour d’autres populations. En jeu : le sort de plus de 350 000 Haïtiens et environ 6 100 Syriens actuellement protégés par ce dispositif.

Ce nouveau blocage judiciaire souligne les obstacles rencontrés par l’administration américaine dans la mise en œuvre de ses réformes migratoires, dans un contexte de débats intenses sur l’immigration et les droits des personnes protégées aux États-Unis.