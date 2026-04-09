Irlande : Dublin paralysée par des blocages contre la flambée du carburant, la contestation s’intensifie

Des manifestations contre la hausse des prix du carburant ont paralysé pour la deuxième journée consécutive la capitale de l’Irlande, Dublin, ainsi que plusieurs autres villes du pays. Des camions et des tracteurs ont bloqué les principaux axes routiers et autoroutiers, provoquant d’importantes perturbations pour les automobilistes et les transports publics.

Les convois de véhicules ont commencé à converger dès mardi vers les centres urbains, à l’initiative de transporteurs et d’agriculteurs dénonçant l’insuffisance des mesures gouvernementales. Un plan de 250 millions d’euros visant à réduire temporairement les taxes sur l’essence et le diesel a été jugé insuffisant pour compenser l’impact de la crise énergétique, alimentée notamment par les tensions au Moyen-Orient.

Sur le terrain, la colère est palpable. « Vu le prix du carburant, je suis probablement à deux mois de la faillite de mon entreprise », a déclaré Christopher Duffy, entrepreneur agricole, engagé dans le blocage de la principale artère de Dublin, O’Connell Street. Les manifestants réclament notamment un plafonnement du prix du diesel à un niveau plus bas.

Face à ces actions, le gouvernement a adopté une position ferme, refusant de rencontrer les protestataires. Les autorités estiment que ces derniers ne représentent pas les organisations officielles avec lesquelles elles négocient habituellement sur les questions de soutien économique. Elles ont également qualifié les perturbations d’inacceptables.

Malgré ce refus, les organisateurs ont annoncé leur intention de poursuivre le mouvement, avec une troisième journée de mobilisation prévue jeudi. La situation pourrait ainsi continuer à perturber fortement les déplacements et l’activité économique dans le pays.

Ce mouvement de contestation illustre la pression croissante exercée par la hausse des coûts de l’énergie sur les secteurs dépendants du carburant, dans un contexte international marqué par l’instabilité et ses répercussions sur les marchés.