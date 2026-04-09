Après la trêve avec l’Iran, Merz échange avec Trump pour clarifier la situation diplomatique

Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est entretenu mercredi après-midi par téléphone avec le président américain Donald Trump, au lendemain du cessez-le-feu conclu entre Washington et l’Iran. Cette conversation, confirmée par deux sources gouvernementales allemandes, intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

Selon le quotidien allemand Bild, qui a révélé en premier cet échange, l’appel aurait été bref et cordial. Friedrich Merz cherchait notamment à obtenir des éclaircissements sur l’état actuel des discussions diplomatiques après cette désescalade entre les États-Unis et Téhéran.

Les détails précis de la conversation n’ont pas été rendus publics, mais les deux dirigeants n’auraient pas abordé la question d’une éventuelle implication de l’Allemagne dans la sécurisation du détroit d’Ormuz, pourtant au cœur des préoccupations internationales en raison de son importance stratégique pour les flux énergétiques mondiaux.

Cet échange illustre la volonté de Berlin de rester informé des évolutions diplomatiques dans une région clé, alors que les équilibres restent fragiles malgré la trêve annoncée. L’Allemagne, acteur majeur de l’Union européenne, suit de près les conséquences de ce cessez-le-feu sur la stabilité régionale et les marchés énergétiques.

La discussion entre Friedrich Merz et Donald Trump s’inscrit dans une série de contacts internationaux visant à coordonner les positions des alliés occidentaux face à la crise. Elle témoigne également de l’importance accordée par les dirigeants européens à la relation transatlantique dans la gestion des crises globales.

Alors que la situation reste incertaine, ces échanges diplomatiques pourraient contribuer à définir les prochaines étapes d’une éventuelle stabilisation durable au Moyen-Orient.