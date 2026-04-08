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Venezuela : le dernier otage français Julien Février libéré et en route vers la France

8 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Venezuela : le dernier otage français Julien Février libéré et en route vers la France
Venezuela : le dernier otage français Julien Février libéré et en route vers la France

Julien Février, Français de 35 ans détenu depuis environ un an au Venezuela, a été libéré et se trouve actuellement en route vers la France, selon les informations confirmées par son entourage. Il était considéré comme le dernier ressortissant français encore retenu dans le pays.

Selon son frère, Nicolas Février, son état reste préoccupant après cette détention prolongée. « Il est dans un état émotionnel et psychologique critique, mais au moins il est libre », a-t-il confié, évoquant un retour imminent sur le territoire français.

Arrêté en 2025 à Caracas dans un contexte tendu, le trentenaire aurait été détenu de manière arbitraire. Sa libération met fin à une situation suivie de près par les autorités françaises et s’inscrit dans un climat diplomatique particulièrement sensible entre Paris et le pouvoir vénézuélien.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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