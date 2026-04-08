Starmer en mission dans le Golfe pour sécuriser le détroit d’Ormuz après le cessez-le-feu Iran–États-Unis

Le Premier ministre britannique Keir Starmer se rend mercredi dans le Golfe afin de rencontrer les dirigeants de la région et tenter de garantir la réouverture durable du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial de l’énergie. Cette initiative intervient dans la foulée d’un cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, selon un communiqué de Downing Street.

Dans une déclaration, Keir Starmer a salué cet accord, estimant qu’il apportait « un moment de soulagement à la région et au monde ». Le chef du gouvernement britannique a toutefois insisté sur la nécessité de consolider cette trêve fragile. « Avec nos partenaires, nous devons tout faire pour soutenir et pérenniser ce cessez-le-feu, le transformer en un accord durable et rouvrir le détroit d’Ormuz », a-t-il affirmé.

Le détroit d’Ormuz, point de passage crucial pour une large part des exportations mondiales de pétrole et de gaz, a été au cœur des tensions récentes entre Washington et Téhéran. Sa fermeture ou sa perturbation représente un risque majeur pour les marchés énergétiques et pour l’économie mondiale, ce qui renforce l’urgence des efforts diplomatiques engagés.

Cette visite intervient également dans un contexte politique tendu pour le Premier ministre britannique. Donald Trump l’a récemment critiqué pour son manque de soutien aux frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran. En réponse, Keir Starmer a multiplié les initiatives diplomatiques, organisant notamment des réunions multinationales pour coordonner la réponse des alliés.

Selon Downing Street, les discussions dans le Golfe porteront sur les moyens de soutenir et de maintenir le cessez-le-feu, tout en œuvrant à une résolution durable du conflit. L’objectif affiché est également de protéger le Royaume-Uni et l’économie mondiale contre de nouvelles menaces liées à l’instabilité régionale.

Cette mission diplomatique s’inscrit dans une volonté plus large de Londres de jouer un rôle actif dans la stabilisation du Moyen-Orient, à un moment où les équilibres géopolitiques restent particulièrement fragiles.