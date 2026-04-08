Moscou rejette les accusations d’alliance cybernétique avec l’Iran et accuse Kiev de désinformation

La Russie a fermement rejeté mercredi les accusations des services de renseignement ukrainiens affirmant que des pirates informatiques russes auraient collaboré avec leurs homologues iraniens pour mener des cyberattaques. Moscou dénonce des allégations infondées et accuse Ukraine de propager de fausses informations.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié ces affirmations de « mensonge », lors d’une conférence de presse. « Les allégations d’une sorte d’effort conjoint entre des pirates informatiques russes et iraniens […] ne sont qu’un autre mensonge, perpétré dans ce cas par le régime de Kiev », a-t-elle déclaré.

Ces accusations, relayées la veille, évoquaient une possible coopération entre des groupes de hackers liés à la Russie et à l’Iran, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Moscou conteste catégoriquement cette version et rejette toute implication dans une telle coordination.

Dans le même temps, Maria Zakharova a accusé l’Ukraine de mener elle-même des cyberattaques « à grande échelle » contre des cibles russes. Cette déclaration illustre l’intensification du conflit sur le terrain numérique, devenu un prolongement stratégique de la confrontation militaire entre les deux pays.

Les cyberattaques constituent depuis plusieurs années un outil majeur dans les rivalités internationales, permettant de cibler des infrastructures critiques, des institutions ou des systèmes d’information. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ces opérations se multiplient, alimentant un climat de méfiance et d’accusations réciproques.

Aucune preuve indépendante n’a été rendue publique pour étayer les accusations ukrainiennes, ni pour confirmer les démentis russes. Cette guerre des récits souligne la difficulté de vérifier les informations dans le domaine cyber, où l’attribution des attaques reste complexe et souvent contestée.