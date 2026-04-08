Une journaliste américaine libérée après son enlèvement en Irak

La journaliste américaine Shelly Kittleson a été libérée après avoir été enlevée fin mars à Bagdad par un groupe armé irakien, ont annoncé les autorités américaines.

Selon le secrétaire d’État Marco Rubio, la journaliste était détenue par Kataib Hezbollah, une milice irakienne alignée sur l’Iran.

Sa libération a été rendue possible grâce à une coordination entre plusieurs institutions américaines, dont le Pentagone, le Federal Bureau of Investigation et des autorités judiciaires irakiennes.

L’enlèvement de Kittleson à Bagdad avait suscité une vive inquiétude, dans un contexte de tensions régionales accrues liées au conflit impliquant l’Iran et les États-Unis.

Cet épisode illustre les risques persistants pour les journalistes et les ressortissants étrangers dans certaines zones du Moyen-Orient, malgré les efforts diplomatiques en cours pour apaiser les tensions.