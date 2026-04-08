Impôts 2026: top départ le 9 avril, couples et épargnants dans le viseur des nouveautés

Ce jeudi 9 avril, la campagne de déclaration des revenus 2026 s’ouvre, avec un rituel bien français: vérifier, corriger, valider, puis attendre la régularisation. Il s’agit des revenus perçus en 2025, dans un système de prélèvement à la source en place depuis 2019, qui colle au plus près des variations de salaire et des changements familiaux. Sur le papier, tout est censé être plus fluide. Dans la vraie vie, un détail mal saisi et la note peut se rappeler au souvenir du contribuable.

Le couple au taux individualisé, sans y penser

Changement notable cette année pour les couples mariés ou pacsés: à partir de septembre 2025, le taux individualisé s’appliquera par défaut, conformément à la loi de finances 2024, sauf choix explicite d’un autre mode lors de la déclaration. Concrètement, chacun se verra prélever un taux correspondant à ses revenus propres. Le montant total d’impôt du foyer ne bouge pas, c’est la répartition qui change, parfois sensible quand les revenus sont très déséquilibrés. Beaucoup y verront une mesure de lisibilité, d’autres une petite mécanique de plus à surveiller, car l’automatisme a le chic pour endormir la vigilance.

Autre évolution, plus discrète mais bien réelle: le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 0,9% pour tenir compte de l’inflation, avec des tranches allant de 0% à 45% selon le quotient familial, fixé par la composition du foyer. Et côté capital, l’air se rafraichit: la « flat tax » grimpe à 31,4% au lieu de 30%, appliquée par défaut aux dividendes, intérêts et autres revenus mobiliers, le gouvernement l’expliquant par la hausse de la CSG depuis le 1er janvier 2026. Entre ajustement des tranches et coup de rabot sur l’épargne, le printemps fiscal commence comme souvent par un rappel simple: l’impôt ne prend pas de vacances et la trajectoire des prélèvements, elle, se joue sur plusieurs années.