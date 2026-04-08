Trêve fragile au Moyen-Orient : frappes israéliennes au Liban et attaques iraniennes ravivent les tensions

Le soulagement suscité par la trêve entre les États-Unis et l’Iran s’est rapidement dissipé mercredi, laissant place à une vive inquiétude face à la poursuite des violences dans la région. Alors que l’accord avait nourri l’espoir d’une désescalade, de nouvelles offensives menées par Israël au Liban et des frappes attribuées à Iran contre des installations pétrolières dans le Golfe ont ravivé les tensions.

Les marchés financiers mondiaux avaient pourtant réagi positivement à l’annonce de la trêve faite par le président américain Donald Trump, quelques heures avant l’expiration d’un ultimatum qu’il avait adressé à Téhéran pour rouvrir le détroit d’Ormuz. Mais cet optimisme a été de courte durée, alors que les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts.

Si les États-Unis et Israël ont suspendu leurs frappes directes contre l’Iran, l’armée israélienne a intensifié ses opérations au Liban, menant ce qui est décrit comme les attaques les plus importantes à ce jour. À Beyrouth, d’épaisses colonnes de fumée se sont élevées au-dessus de la ville, tandis que des bâtiments ont été détruits sous l’effet des bombardements.

Selon le ministère libanais de la Santé, ces frappes ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Des habitants ont également rapporté que certaines attaques avaient été menées sans les avertissements préalables habituellement adressés aux civils, accentuant les craintes pour la population.

Parallèlement, l’Iran a poursuivi ses frappes contre des installations énergétiques dans des pays voisins du Golfe, contribuant à maintenir un climat d’instabilité. Téhéran a néanmoins présenté l’accord de cessez-le-feu comme une victoire politique, estimant avoir tenu tête aux pressions américaines.

Des discussions diplomatiques pourraient toutefois émerger, avec des préparatifs en cours pour d’éventuels pourparlers au Pakistan. Le président américain a indiqué que les propositions iraniennes pourraient constituer une base de négociation, laissant entrevoir une possible issue politique malgré l’escalade persistante sur le terrain.

Dans ce contexte extrêmement volatile, la trêve apparaît fragile, et les développements militaires en cours soulignent la difficulté de parvenir à une désescalade durable dans une région marquée par des conflits imbriqués.