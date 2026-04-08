Rio : un incendie maîtrisé au vélodrome olympique, aucun blessé à déplorer

Un incendie s’est déclaré dans le vélodrome du parc olympique de Rio de Janeiro, au Brésil, avant d’être maîtrisé tôt mercredi matin sans faire de victimes, ont indiqué les autorités. Le sinistre n’a pas menacé les autres installations du complexe, construit pour les Jeux olympiques de 2016.

Les pompiers sont intervenus rapidement après avoir été alertés à 4h17 (heure locale). Au total, environ 80 soldats du feu et une vingtaine de camions ont été mobilisés pour contenir les flammes. Selon le service d’incendie militaire de l’État, aucune personne n’a été blessée lors de l’intervention.

Le vélodrome, géré par la municipalité, abrite notamment le Musée olympique, qui conserve des objets emblématiques des Jeux de 2016, dont la flamme olympique et des médailles. Face à la menace que représentait l’incendie, les équipes de secours ont concentré leurs efforts pour protéger ces pièces historiques.

D’après le lieutenant-colonel Fabio Contreiras, les pompiers ont combattu le feu à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment afin d’éviter toute propagation et de limiter les dégâts. Les objets du musée ont pu être préservés, et les dommages matériels sont décrits comme limités.

Si les causes de l’incendie n’ont pas été immédiatement précisées, cet incident relance les interrogations sur l’entretien et la sécurité des infrastructures héritées des Jeux olympiques de Rio, régulièrement critiquées ces dernières années.

Malgré ces inquiétudes, l’intervention rapide des secours a permis d’éviter un bilan humain et matériel plus lourd, dans un site symbolique du sport international.