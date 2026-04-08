Qalibaf, l’homme clé de Téhéran pour consolider la trêve avec Washington

Figure centrale du pouvoir iranien, Mohammad Baqer Qalibaf s’impose comme un acteur incontournable dans les négociations visant à consolider et prolonger la trêve conclue récemment entre l’Iran et les États-Unis. Alors que les tensions militaires ont visé les plus hauts responsables de la République islamique, son rôle politique et stratégique s’est renforcé.

Président du Parlement iranien et ancien commandant des Gardiens de la révolution, Qalibaf est décrit par les observateurs comme un responsable aux positions fermes, mais capable d’adopter une approche pragmatique lorsque les circonstances l’exigent. Cette double posture pourrait s’avérer déterminante dans un contexte diplomatique particulièrement fragile.

Selon des sources pakistanaises, il devrait se rendre à Islamabad aux côtés du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, afin de participer directement aux discussions avec les États-Unis. Le Pakistan joue un rôle de médiateur dans ces échanges, appelant notamment à un assouplissement des mesures visant les responsables iraniens.

La montée en première ligne de Qalibaf intervient après une série de frappes israéliennes et américaines ciblant des figures du régime, qui ont profondément rebattu les cartes au sein de l’appareil politique iranien. Dans ce contexte, Téhéran cherche à sécuriser les acquis de la trêve tout en consolidant sa position dans d’éventuelles négociations à long terme.

Malgré plusieurs tentatives infructueuses pour accéder à la présidence de la République, Qalibaf conserve une influence majeure au sein du système politique iranien. Son implication directe dans les discussions pourrait signaler la volonté de Téhéran de peser davantage dans les négociations et d’obtenir des garanties durables.

Alors que les pourparlers s’annoncent complexes, le rôle de Mohammad Baqer Qalibaf sera scruté de près, tant pour sa capacité à défendre les intérêts iraniens que pour sa marge de manœuvre dans la recherche d’un compromis avec Washington.