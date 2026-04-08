C’était un 8 avril : L’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni

Le 8 avril 1904, la République française et le Royaume-Uni officialisent à Londres une série d’accords diplomatiques connus sous le nom d’« Entente cordiale ». Il ne s’agit pas d’une alliance militaire formelle, mais d’un compromis destiné à régler les différends coloniaux qui opposaient depuis longtemps les deux puissances, souvent qualifiées d’« ennemis héréditaires ». Cet apaisement est d’autant plus remarquable que, six ans plus tôt, les deux pays avaient frôlé l’affrontement armé lors de la crise de Fachoda, au Soudan.

Un équilibre européen fragilisé

Depuis la fin du XIXe siècle, l’Europe vit sous tension. En 1882, le chancelier allemand Otto von Bismarck a constitué la Triple Alliance, réunissant l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, afin d’isoler la France et de contenir la Russie. Mais après son départ, l’empereur Guillaume II adopte une politique plus ambitieuse et agressive, notamment sur le plan naval, cherchant à rivaliser avec la puissance maritime britannique. Face à cette montée en puissance allemande, le Royaume-Uni s’inquiète de son « splendide isolement » et envisage un rapprochement stratégique avec la France.

Une réconciliation difficile mais décisive

En France, le rapprochement est activement encouragé par le ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé, désireux de rompre l’isolement diplomatique et de préparer une revanche face à l’Allemagne après la perte de l’Alsace-Lorraine en 1871. Le roi britannique Édouard VII joue également un rôle clé : francophile convaincu, il entreprend un voyage officiel à Paris en 1903 pour séduire une opinion publique encore marquée par l’anglophobie. L’accueil initial est froid, ponctué de cris hostiles, mais le charme du souverain et ses gestes amicaux finissent par retourner l’opinion.

Une entente appelée à se renforcer

L’accord signé en avril 1904, composé de plusieurs conventions, règle les principaux contentieux coloniaux : la France obtient la reconnaissance de son influence au Maroc, tandis que le Royaume-Uni consolide sa position en Égypte. D’autres différends, notamment liés aux droits de pêche à Terre-Neuve, sont également réglés. Cette « entente cordiale » marque un tournant majeur dans les relations internationales. Sans être une alliance formelle, elle ouvre la voie à une coopération durable entre les deux pays, qui se concrétisera pleinement dix ans plus tard lors de la Première Guerre mondiale, face à la menace commune des Empires centraux.