Grèce : les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans à partir de 2027

La Grèce interdira l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans à compter du 1er janvier 2027, a annoncé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de lutter contre les effets négatifs des plateformes numériques sur les jeunes. Le chef du gouvernement a évoqué une hausse de l’anxiété, des troubles du sommeil et l’impact des mécanismes addictifs des réseaux sociaux.

Dans un message adressé aux jeunes, Kyriakos Mitsotakis a alerté sur les conséquences d’un usage excessif des écrans, notamment la pression liée aux comparaisons permanentes et aux interactions en ligne.

Cette décision bénéficie d’un large soutien dans l’opinion publique : selon un sondage récent, environ 80 % des personnes interrogées y sont favorables.

Le gouvernement grec a déjà pris plusieurs mesures dans ce domaine, notamment l’interdiction des téléphones portables à l’école et la mise en place d’outils de contrôle parental pour limiter le temps d’écran des adolescents.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large en Europe, où plusieurs pays réfléchissent à encadrer davantage l’usage des réseaux sociaux chez les mineurs face aux préoccupations croissantes sur leur santé mentale.