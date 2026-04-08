Mont Blanc : l’ancien refuge du Goûter sera démonté à l’été 2026

L’ancien refuge du Goûter, situé à plus de 3 800 mètres d’altitude sur la voie normale du mont Blanc, sera démonté entre juin et août 2026. Fermé depuis 2013 après la mise en service d’un nouveau bâtiment, il était devenu vétuste.

Construit dans les années 1960, ce refuge d’une centaine de places avait été remplacé par une structure plus moderne, aujourd’hui emblématique du massif. L’opération de démontage s’inscrit dans une décision prise en 2025 par les autorités.

Un chantier encadré en haute altitude

Les travaux doivent se dérouler du 1er juin au 15 août 2026, avec pour objectif de préserver le site et de restaurer durablement cet environnement de haute montagne. Le refuge démonté sera ensuite reconstruit dans la vallée, à Saint-Gervais-les-Bains.En amont du chantier, l’itinéraire classique du mont Blanc sera temporairement fermé pendant deux jours, en raison de risques liés aux chutes de glace et de pierres dans le couloir du Goûter.

En dehors de cette fermeture ponctuelle, la voie normale d’ascension restera accessible aux alpinistes durant toute la durée du chantier, selon les autorités. Très fréquenté, cet itinéraire constitue l’un des principaux accès au sommet du mont Blanc, ce qui impose une organisation précise des travaux pour limiter leur impact sur la saison d’alpinisme.