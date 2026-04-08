Washington tiraillé entre alerte du FBI et discours rassurant sur la menace iranienne

Un rapport des services de renseignement américains met en garde contre une « menace persistante » de l’Iran visant les États-Unis, en contradiction avec la communication plus prudente de la Maison-Blanche.

Selon ce document du Federal Bureau of Investigation, transmis aux forces de l’ordre locales en mars, Téhéran représenterait un risque accru pour plusieurs cibles sensibles, notamment le personnel militaire, les bâtiments gouvernementaux et certaines institutions, dont des sites liés à la communauté juive.

Le rapport évoque également des tentatives d’attirer des victimes à l’étranger dans le but potentiel de mener des enlèvements ou des assassinats, soulignant une stratégie indirecte et globale.

Dans le même temps, l’administration du président Donald Trump aurait cherché à minimiser publiquement la probabilité d’attaques, allant jusqu’à bloquer la diffusion d’un rapport similaire, selon des sources citées par Reuters.

Ce décalage met en lumière des tensions internes entre les agences de renseignement et l’exécutif, alors que le conflit avec l’Iran alimente les inquiétudes sécuritaires sur le territoire américain.

Alors qu’un fragile cessez-le-feu vient d’être conclu, ces révélations rappellent que les risques sécuritaires demeurent élevés, malgré la désescalade diplomatique en cours.