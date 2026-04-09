Sénégal : la croissance chute et la dette inquiète, un tournant économique délicat

Le Sénégal s’attend à un net ralentissement de sa croissance économique en 2026, dans un contexte marqué par des tensions accrues autour de sa dette publique. Selon un document publié par le ministère de l’Économie, la progression du PIB devrait tomber à 2,5 % cette année, contre 6,7 % auparavant.

Cette dégradation s’inscrit dans une situation économique fragilisée par la découverte d’une dette cachée estimée à 13 milliards de dollars, attribuée à l’administration précédente. Cette révélation a profondément affecté la crédibilité financière du pays et compliqué son accès aux financements internationaux.

Depuis cette affaire, Dakar s’est vu contraint de se tourner davantage vers le marché régional pour couvrir ses besoins de financement, en raison du blocage de l’accès aux ressources du Fonds monétaire international et d’autres partenaires financiers. Cette dépendance accrue pourrait accentuer les vulnérabilités économiques à moyen terme.

Le ministère prévoit également un déficit budgétaire de 5,4 % en 2026, soulignant les difficultés persistantes à stabiliser les finances publiques. Le risque de tensions sur la dette souveraine demeure élevé, alimentant les inquiétudes des investisseurs et des institutions internationales.

Cette conjoncture intervient alors que le Sénégal faisait figure, ces dernières années, d’économie dynamique en Afrique de l’Ouest. Le ralentissement actuel marque ainsi une rupture significative avec les performances passées et pose la question de la soutenabilité du modèle économique.

Face à ces défis, les autorités devront rétablir la confiance des bailleurs et mettre en œuvre des réformes structurelles pour relancer la croissance et sécuriser les finances publiques, dans un environnement régional et international déjà incertain.