Vance s’en prend à Zelensky et soutient Orban en pleine campagne électorale en Hongrie

Le vice-président américain JD Vance a vivement critiqué mercredi les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’égard du Premier ministre hongrois Viktor Orban, les qualifiant de « scandaleux ». Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu à quelques jours d’élections décisives en Hongrie.

JD Vance a repris à son compte les accusations formulées par Budapest, selon lesquelles Kiev chercherait à influencer le scrutin hongrois en jouant sur les approvisionnements énergétiques. Ces tensions illustrent les divisions croissantes entre certains alliés occidentaux sur la gestion du conflit en Ukraine.

Le vice-président américain s’exprimait lors d’une visite à Budapest, destinée à soutenir Viktor Orban, confronté à l’un des défis électoraux les plus sérieux de ses seize années au pouvoir. Le dirigeant nationaliste a placé la question ukrainienne au cœur de sa campagne, alimentant un débat intense sur la politique étrangère et énergétique du pays.

Ces élections, prévues le 12 avril, sont perçues comme un test majeur pour l’influence des partisans du mouvement « Make America Great Again » en Europe, soutenus par le président américain Donald Trump. Elles pourraient également redéfinir les équilibres politiques au sein de l’Union européenne.

Les critiques de JD Vance à l’encontre de Volodymyr Zelensky marquent un nouvel épisode de tensions diplomatiques, alors que l’Ukraine cherche à maintenir le soutien international face à l’invasion russe. Elles témoignent aussi d’un repositionnement politique aux États-Unis, où certaines figures adoptent une ligne plus critique envers Kiev.

Dans ce climat électrique, la campagne hongroise prend une dimension internationale, mêlant enjeux électoraux internes et rivalités géopolitiques, à quelques jours d’un scrutin qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du pays.