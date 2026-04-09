Afrique : un emprunt innovant pour intégrer les mineurs artisanaux dans l’économie formelle

Une initiative financière inédite pourrait transformer le secteur minier en Afrique. Une société de conseil canadienne et une entreprise zambienne s’apprêtent à tester une obligation destinée à formaliser l’exploitation minière artisanale, un secteur vital mais largement informel sur le continent.

Ce projet, porté par le cabinet Veridicor en partenariat avec Metalex Commodities, vise à lever entre 100 et 200 millions de dollars. L’objectif est d’intégrer les mineurs artisanaux dans des chaînes d’approvisionnement réglementées, tout en favorisant des investissements au bénéfice des communautés locales.

L’exploitation minière artisanale fait vivre des centaines de millions de personnes dans le monde, notamment en Afrique. Toutefois, elle se déroule souvent en marge des cadres légaux, ce qui entraîne des pertes de revenus pour les États, des tensions avec les exploitants industriels et des impacts environnementaux importants.

Le nouvel instrument financier, baptisé « obligation de prospérité des parties prenantes », se distingue par son fonctionnement. Contrairement aux obligations classiques, les rendements pour les investisseurs ne seront pas liés au volume de production, mais à des objectifs sociaux et environnementaux, tels que l’amélioration des conditions de travail ou la réduction de la pollution.

Selon Rob Karpati, directeur financier de Veridicor, cette approche vise à changer de paradigme. « Au lieu de chasser les mineurs artisanaux de leurs terres, ce modèle les professionnalise », a-t-il expliqué, soulignant la volonté de concilier rentabilité économique et responsabilité sociale.

Ce projet pilote pourrait ainsi offrir une alternative aux politiques traditionnelles, souvent répressives, en proposant une intégration progressive des mineurs dans l’économie formelle. S’il s’avère concluant, il pourrait être reproduit dans d’autres pays confrontés aux mêmes défis.

Dans un contexte où les enjeux environnementaux et sociaux prennent une place croissante dans les décisions d’investissement, cette initiative illustre l’émergence de nouveaux outils financiers visant à concilier développement économique et durabilité.