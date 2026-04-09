Brésil : Lula veut réduire le temps de travail sans toucher aux salaires, un projet clé avant les élections

Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé mercredi que son gouvernement présenterait cette semaine au Congrès un projet de loi visant à réduire la durée du travail, sans diminuer les salaires des employés. Cette réforme s’inscrit comme l’une des mesures phares de son programme à l’approche des élections prévues en octobre.

Le chef de l’État brésilien entend ainsi répondre aux attentes sociales en améliorant les conditions de travail, tout en préservant le pouvoir d’achat. La réduction du temps de travail est présentée comme un levier pour favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, sans pénaliser les revenus des travailleurs.

Ce projet de loi devra désormais être examiné par le Congrès, où il pourrait susciter des débats, notamment sur son impact économique et sur les coûts potentiels pour les entreprises. La question de la productivité et de la compétitivité pourrait également être au cœur des discussions.

L’initiative intervient dans un contexte politique marqué par la préparation des élections d’octobre, au cours desquelles Luiz Inácio Lula da Silva cherchera à consolider son soutien. Cette proposition pourrait renforcer son image auprès des électeurs, en particulier dans les classes populaires et les syndicats.

Si elle est adoptée, la réforme constituerait un changement majeur dans l’organisation du travail au Brésil, un pays où les inégalités sociales restent importantes et où les conditions de travail varient fortement selon les secteurs.

Reste à savoir si le gouvernement parviendra à obtenir le soutien nécessaire au Parlement pour faire aboutir cette mesure, qui pourrait devenir un marqueur fort du second mandat de Lula.