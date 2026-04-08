La chaîne YouTube d’histoire Mamytwink lance un appel aux dons pour financer ses documentaires

Après plus de quinze ans de présence sur YouTube, la chaîne Mamytwink traverse une période délicate. Florian Henn, à la tête du collectif avec Julien Aubrée et François Calvier, a lancé un appel aux dons pour financer la prochaine saison de documentaires historiques. Objectif affiché : réunir 60 000 euros pour produire dix nouvelles vidéos et retrouver une forme d’équilibre économique, sans renoncer à l’indépendance éditoriale qui a fait l’identité de la chaîne.

Un modèle ambitieux devenu trop fragile

Dans un entretien accordé à 20 Minutes, Florian Henn explique que le problème ne vient pas d’un manque d’audience au sens strict, mais du coût de production de formats de plus en plus lourds. Il précise qu’un documentaire historique représente entre 15 000 et 30 000 euros, avec des dépenses concentrées sur les équipes, même si la structure travaille surtout avec des indépendants. La chaîne a recruté au fil du temps un monteur, un chargé de production, un historien, avant d’être contrainte de réduire la voilure.

Ce décalage entre ambition et rentabilité s’est accentué avec l’évolution de Mamytwink. D’abord centrée sur le gaming à partir de 2009, la chaîne s’est progressivement déplacée vers l’exploration puis vers les documentaires historiques, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale. Ce virage a renforcé son image, mais il a aussi ralenti le rythme de publication : là où YouTube récompense souvent la fréquence et la réactivité, Mamytwink mise sur des vidéos longues, préparées et destinées à durer.

Une chaîne installée, mais bousculée par les nouveaux usages

Toujours auprès de 20 Minutes, Florian Henn reconnaît que les usages ont changé en profondeur. Il rappelle que lorsque la chaîne s’est lancée, TikTok n’existait pas encore, et que la concurrence s’est depuis déplacée aussi à l’intérieur même de YouTube, entre formats longs et contenus courts. Il résume ce décalage d’une formule frappante : “On a 35 ans aujourd’hui, et on se considère déjà comme des dinosaures de YouTube.” Pour lui, l’histoire continue de passionner, mais elle doit désormais trouver de nouvelles formes, notamment verticales, pour toucher un public plus jeune.

Cet appel aux dons a suscité des réactions contrastées. Florian Henn évoque dans 20 Minutes un fort mouvement de solidarité, la cagnotte s’approchant de son objectif, mais aussi des critiques et des incompréhensions, notamment chez des abonnés attachés aux anciens formats d’exploration. Il reconnaît également un manque de clarté dans la communication autour de la structure de l’équipe, certains ayant cru à tort que dix salariés travaillaient à temps plein sur la chaîne. Cette séquence révèle en tout cas une réalité plus large : sur YouTube, la notoriété ne suffit pas toujours à garantir un modèle économique stable, surtout quand le contenu demande du temps, de la recherche et une production soignée.