Défense : la France prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2030

Le gouvernement français envisage d’augmenter de 36 milliards d’euros ses dépenses militaires d’ici à 2030 dans le cadre de la révision de la loi de programmation militaire. Cette hausse vise à renforcer les capacités du pays face à un environnement international jugé de plus en plus instable. L’objectif est de porter le budget de la défense à plus de 76 milliards d’euros à la fin de la décennie, soit environ 2,5 % du produit intérieur brut. Cette trajectoire marque une accélération par rapport aux hausses déjà engagées ces dernières années.

Le projet prévoit notamment un renforcement de la dissuasion nucléaire, avec une augmentation du nombre d’ogives et la modernisation des moyens existants. Les dépenses consacrées à ce volet devraient rester stables en proportion du budget global. Les investissements porteront aussi sur les capacités conventionnelles, avec une enveloppe importante dédiée aux munitions, aux missiles et aux systèmes de défense aérienne, ainsi qu’au développement des drones et des technologies associées.



Une stratégie militaire renforcée face aux incertitudes internationales

Cette montée en puissance s’inscrit dans le contexte des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, qui ont mis en évidence certaines faiblesses des capacités militaires européennes. Elle intervient également dans un climat d’incertitude sur l’engagement des États-Unis au sein de l’Otan, poussant la France à renforcer son autonomie stratégique.

Le projet prévoit enfin le développement de capacités souveraines, notamment dans le domaine des drones et des systèmes de détection de missiles, afin de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs. Le texte doit être présenté au Parlement dans les prochains mois, avec l’objectif d’une adoption avant l’été, dans un contexte de recomposition des équilibres sécuritaires internationaux.