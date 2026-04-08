L’UE salue le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran et appelle à une solution durable

L’Union européenne a salué le cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l’Iran, y voyant une désescalade essentielle après plusieurs semaines de tensions militaires.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que cet accord constituait une étape importante, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les négociations pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a appelé toutes les parties à respecter les termes de l’accord afin de consolider cette accalmie fragile.

De son côté, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a qualifié ce cessez-le-feu de « pas en arrière par rapport au précipice », après une escalade marquée par des frappes et des menaces croissantes.

Selon elle, cette pause dans les hostilités offre une opportunité pour relancer la navigation maritime, réduire les risques sécuritaires et rouvrir un espace diplomatique en vue d’un accord plus large.

L’Union européenne insiste désormais sur la nécessité de transformer cette trêve temporaire en solution politique durable, dans une région où les tensions restent extrêmement élevées.