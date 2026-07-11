Vietnam : un bateau de touristes chavire près de Phu Quoc, au moins 15 morts dans une tragédie en mer

Au moins 15 touristes indiens ont perdu la vie samedi après le chavirement d’un bateau au large de l’île vietnamienne de Phu Quoc, dans le sud du pays. L’accident s’est produit à environ 400 mètres des côtes alors que l’embarcation revenait d’une excursion, selon les autorités locales.

Le bateau transportait 36 personnes, dont 32 touristes indiens, trois membres d’équipage et un accompagnateur. D’après les premiers éléments de l’enquête, de fortes vagues et une mer agitée auraient provoqué le retournement de l’embarcation près du port d’An Thoi, après son départ de l’île de Hon May Rut. Vingt et une personnes ont pu être secourues, tandis que les opérations de recherche se sont poursuivies.

À la suite de cette tragédie, l’ambassade de l’Inde au Vietnam a activé des cellules d’urgence à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville afin d’apporter une assistance aux victimes et à leurs familles. Les autorités indiennes sont en contact avec leurs homologues vietnamiennes pour suivre l’évolution de la situation et coordonner les opérations.

L’île de Phu Quoc est l’une des destinations balnéaires les plus populaires du Vietnam et accueille chaque année un nombre croissant de visiteurs étrangers, notamment en provenance de l’Inde. Les autorités vietnamiennes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident, tandis que les secours poursuivent leurs recherches pour retrouver d’éventuelles victimes ou disparus.