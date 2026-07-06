Les Pays-Bas vont annoncer plus de 3 milliards d’euros de contrats de défense lors d’un forum de l’OTAN

Les Pays-Bas dévoileront mardi plus de 3 milliards d’euros de nouveaux contrats et projets dans le domaine de la défense à l’occasion d’un forum organisé en marge du sommet de l’OTAN en Turquie.

La ministre néerlandaise de la Défense, Dilan Yesilgöz, a indiqué que ces annonces comprendraient notamment un partenariat avec la Belgique dans le domaine de la défense aérienne, ainsi qu’une coopération avec le Royaume-Uni pour des projets de construction navale. Amsterdam souhaite également renforcer ses programmes militaires communs avec l’Allemagne.

Selon la ministre, il s’agit de projets concrets et non de simples engagements, illustrant l’accélération des investissements de défense des pays membres de l’Alliance.

Ces annonces s’inscrivent dans une série d’initiatives attendues lors du forum de l’industrie de défense de l’OTAN, organisé avant la réunion des chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance. Les États membres doivent y présenter de nouveaux contrats et programmes destinés à renforcer leurs capacités militaires et leur industrie de défense.

Interrogée sur l’engagement des États-Unis au sein de l’OTAN malgré les interrogations suscitées par les déclarations du président Donald Trump, Dilan Yesilgöz s’est dite convaincue que les alliés avaient besoin les uns des autres pour assurer leur sécurité collective.

Elle a également estimé que l’Europe devait continuer à investir dans sa propre industrie de défense, indépendamment de l’administration en place à Washington, afin de renforcer son autonomie stratégique.