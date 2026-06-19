Le Cachemire pakistanais paralysé par des manifestations meurtrières : au moins 24 morts en deux semaines

Le Cachemire administré par le Pakistan est plongé dans une profonde crise après près de deux semaines de manifestations et d’affrontements ayant fait au moins 24 morts. Un blocus généralisé du territoire a fortement perturbé la vie quotidienne, paralysant une grande partie de l’activité économique et accentuant les tensions entre les autorités et les contestataires.

Les troubles opposent les autorités locales aux partisans du Joint Awami Action Committee (JAAC), une coalition de groupes de la société civile récemment interdite. Cette situation représente un défi délicat pour Islamabad, qui critique régulièrement la gestion de la dissidence par l’Inde au Cachemire, tout en étant désormais confronté à une contestation majeure dans la partie du territoire qu’il administre.

La crise a éclaté à l’approche d’une grève lancée le 9 juin par le JAAC. Le mouvement proteste contre l’attribution de 12 sièges réservés à des réfugiés lors des élections régionales prévues le 27 juillet. Ces réfugiés vivent aujourd’hui au Pakistan après avoir été déplacés du Cachemire sous administration indienne.

Selon des responsables gouvernementaux cités sous couvert d’anonymat, au moins 20 civils ont été tués entre le 6 et le 14 juin et des dizaines d’autres blessés. Le chef de la police régionale, Liaqat Ali Malik, a indiqué que quatre policiers avaient également perdu la vie et que 97 membres des forces de l’ordre avaient été blessés lors des affrontements. Les autorités ont par ailleurs annoncé l’arrestation de 515 personnes.

Des milliers de sympathisants du JAAC sont désormais rassemblés aux abords de Rawalakot, à environ 100 kilomètres au sud de Muzaffarabad, la capitale régionale. En réponse, le gouvernement a fermé plusieurs axes routiers majeurs, suspendu l’accès à Internet et limité l’accès des médias à une grande partie du territoire.

Les conséquences économiques du blocage se font durement ressentir. Dans le quartier commerçant d’Upper Adda à Muzaffarabad, habituellement animé, de nombreux commerces restent fermés. Si certaines pharmacies et épiceries ont rouvert avec des horaires réduits, l’activité demeure très limitée. Les distributeurs automatiques et les services bancaires sont également perturbés en raison de la suspension des services Internet et satellitaires.

Pour les travailleurs journaliers, la situation devient critique. « Depuis le 9 juin, je n’ai pas gagné une seule roupie », a témoigné Ikhlaq Ahmed, un ouvrier de 27 ans. D’autres habitants décrivent une crise économique qui frappe de plein fouet les plus modestes. « Ceux qui en ont les moyens peuvent le supporter, mais pour les travailleurs comme nous, c’est un suicide collectif », a déclaré Asif Naz, conducteur de moto-taxi.

Alors que les tensions restent vives et qu’aucune solution politique ne semble émerger à court terme, le Cachemire pakistanais fait face à sa plus grave vague de troubles depuis plusieurs années, avec des conséquences humaines, économiques et sécuritaires qui continuent de s’aggraver.