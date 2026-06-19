Corée du Sud : le président Lee veut réformer en profondeur le système électoral après un scrutin controversé

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a appelé vendredi à une réforme majeure du système de gestion des élections, à la suite des nombreuses controverses ayant entouré les élections locales du 3 juin. Le chef de l’État a dénoncé des dysfonctionnements qu’il a qualifiés d’« absurdes », notamment les pénuries de bulletins de vote qui ont perturbé le scrutin.

Face à l’ampleur de la polémique, Lee Jae-myung a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur ces incidents. Le parquet et la police participeront aux investigations afin de déterminer les responsabilités et les causes des défaillances constatées lors du vote.

Les difficultés rencontrées le jour du scrutin ont provoqué une forte indignation au sein de l’opinion publique. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs régions du pays pour dénoncer ce que certains considèrent comme des atteintes à l’équité électorale. La crise a également conduit à la démission du président de la Commission électorale nationale.

Lors d’un point de presse, le président sud-coréen a estimé qu’une simple correction des erreurs ne suffirait pas. Selon lui, une révision juridique complète est nécessaire afin de transformer en profondeur le système actuel, voire de le remplacer entièrement. Il a même évoqué la possibilité d’un amendement constitutionnel si un consensus pouvait être trouvé entre les partis politiques.

Lee a également critiqué la Commission électorale nationale, une institution indépendante inscrite dans la Constitution sud-coréenne. Selon lui, celle-ci aurait bénéficié d’une autonomie excessive sans mécanismes de contrôle suffisants. Il a affirmé que cette indépendance devait désormais s’accompagner d’un niveau de responsabilité plus élevé.

Parallèlement, le président a appelé les autorités à répondre fermement à tout acte de violence lors des manifestations liées au scrutin. Il a toutefois insisté sur la nécessité de garantir la liberté des rassemblements pacifiques et le droit des citoyens à exprimer leurs préoccupations.

Cette affaire intervient dans un contexte de forte sensibilité autour de la confiance dans les institutions démocratiques sud-coréennes. Les conclusions de l’enquête pourraient désormais ouvrir la voie à l’une des plus importantes réformes électorales du pays depuis plusieurs décennies.