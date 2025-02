Mohammed ben Salmane : Nous avons beaucoup à discuter avec l’administration Trump

Le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a déclaré que son pays avait plusieurs sujets à traiter avec l’administration Trump, notamment en ce qui concerne les relations entre les deux nations et les questions régionales.



Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, au palais Al-Yamamah à Riyad, avant des discussions prévues sur la crise en Ukraine. Le prince héritier a exprimé son engagement à renforcer la coopération avec les États-Unis, insistant sur son importance pour les deux pays ainsi que pour la stabilité mondiale.



Les échanges ont porté sur le développement des relations bilatérales, les dynamiques régionales et internationales, ainsi que sur les efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité. Des représentants de haut niveau des deux pays ont pris part à la réunion.



La visite de Rubio à Riyad s’inscrit dans le cadre des préparatifs des rencontres préliminaires pour un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, visant à négocier un accord de paix sur l’Ukraine. Elle coïncide également avec des discussions sur la coopération régionale et la lutte contre les activités déstabilisatrices.



L’Arabie saoudite a accueilli favorablement l’éventualité d’organiser ce sommet sur son territoire, réaffirmant son engagement en faveur de la diplomatie et du dialogue international.