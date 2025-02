Les Avantages du Bain d’Eau Froide

Une recherche scientifique a démontré que se doucher à l’eau froide ou plonger son corps dans la glace après un effort physique intense procure divers bienfaits pour la santé et favorise un sommeil de meilleure qualité.



Des chercheurs de l’Université d’Australie-Méridionale ont examiné 12 études portant sur les effets de l’immersion en eau froide, impliquant environ 320 athlètes et spécialistes de la santé et de la condition physique.



Publiée dans la revue Plos One, l’étude révèle que l’exposition à l’eau froide réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et contribue au bien-être général.



Les expériences ont montré que l’immersion dans l’eau glacée atténue le stress pendant environ 12 heures et que des douches froides régulières peuvent légèrement améliorer la qualité de vie, bien que cet effet soit temporaire, ne durant que quelques mois.



Toutefois, les chercheurs avertissent que cette pratique peut provoquer une inflammation temporaire, ce qui représente un risque pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Il est donc recommandé à ces dernières d’être prudentes avant d’adopter cette méthode, car ces réactions inflammatoires initiales pourraient nuire à leur santé.



Dans une déclaration au site HealthDay, les chercheurs ont insisté sur la nécessité de poursuivre les études afin d’identifier les profils les plus réceptifs aux bienfaits de l’immersion en eau froide et de mieux comprendre ses effets sur le long terme.