Grève chez EasyJet : trafic maintenu malgré un appel à la mobilisation en France

La compagnie aérienne EasyJet a indiqué prévoir un impact limité de la grève annoncée pour le lundi de Pâques, affirmant pouvoir assurer la majorité de ses vols à destination et au départ de la France. À ce stade, aucun programme massif d’annulations n’est envisagé, même si des perturbations ponctuelles restent possibles.

Le mouvement social, lancé par un syndicat du secteur, vise à dénoncer des conditions de travail jugées dégradées, notamment en matière d’organisation des plannings. Les salariés avaient majoritairement rejeté un récent accord interne, accentuant les tensions avec la direction.

Des tensions autour des conditions de travail

Les représentants du personnel critiquent également le recours à des incitations financières pour limiter la participation à la grève. Ils estiment que ces mesures ne répondent pas aux revendications de fond liées à l’organisation du travail et à la stabilité des horaires.

De son côté, la compagnie assure suivre la situation et informer directement les passagers en cas de perturbations. Présente de manière importante sur le marché français, EasyJet mise sur une mobilisation limitée pour maintenir l’essentiel de son activité lors de cette journée stratégique.