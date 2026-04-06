Méditerranée : plus de 70 migrants morts ou disparus dans un nouveau naufrage dramatique

Plus de 70 personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d’une embarcation de migrants en Méditerranée centrale, selon des organisations humanitaires. Le drame, survenu au large des côtes nord-africaines, a également fait au moins deux morts confirmés, tandis que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d’éventuels survivants.

D’après les ONG impliquées dans les opérations de secours, l’embarcation transportait un grand nombre de migrants lorsqu’elle a chaviré dans des circonstances encore floues. Comme souvent sur cette route, le bateau était probablement surchargé et inadapté à la traversée, ce qui augmente fortement les risques de naufrage.

Les équipes de sauvetage ont été alertées après le signalement de l’incident, mais les conditions en mer et l’absence de moyens suffisants compliquent les opérations. Le bilan reste provisoire et pourrait encore s’alourdir, de nombreuses personnes étant toujours portées disparues.

Ce nouveau drame illustre une fois de plus la dangerosité extrême de la route migratoire de la Méditerranée centrale, considérée comme la plus meurtrière au monde. Depuis 2014, des dizaines de milliers de migrants y ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Europe.

L’année 2026 s’annonce particulièrement tragique, avec déjà plusieurs centaines de morts ou disparus recensés en quelques semaines. Les organisations internationales et les ONG appellent à renforcer les opérations de recherche et de sauvetage ainsi qu’à développer des voies d’accès sûres pour éviter la répétition de telles catastrophes.