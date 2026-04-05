Israël hausse le ton au Liban : le chef d’état-major promet une intensification des opérations contre le Hezbollah

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, a affirmé, depuis le sud du Liban, que les opérations militaires contre le Hezbollah allaient être intensifiées, dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord d’Israël. Cette déclaration marque une nouvelle étape dans l’escalade militaire liée au conflit régional.

Selon des propos rapportés par plusieurs sources concordantes, le général Eyal Zamir a indiqué que les forces israéliennes se préparaient à « intensifier » leurs opérations terrestres et leurs frappes contre le mouvement chiite libanais. Il a également prévenu que cette campagne s’inscrirait dans la durée, évoquant une opération « de longue haleine » visant à neutraliser la menace à la frontière.

Le chef militaire a insisté sur l’objectif stratégique d’Israël : repousser durablement les capacités du Hezbollah loin de son territoire afin d’assurer la sécurité des populations du nord du pays. Il a également souligné que les combats contre le groupe soutenu par l’Iran « ne font que commencer », laissant présager une intensification significative des opérations dans les prochaines semaines.

Ces déclarations interviennent alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah se multiplient depuis le début de la guerre régionale déclenchée fin février. Le Liban constitue désormais un second front majeur pour Israël, en parallèle du conflit plus large impliquant l’Iran et ses alliés.

Dans ce contexte, plusieurs frappes israéliennes ont déjà visé des infrastructures et des positions présumées du Hezbollah dans le sud du Liban, suscitant de vives réactions des autorités libanaises. Ces dernières dénoncent une escalade dangereuse et une atteinte à leur souveraineté, certains responsables évoquant même le risque d’une offensive terrestre plus large.

Face à cette montée des tensions, plusieurs pays occidentaux ont appelé à éviter une extension du conflit au Liban, craignant des conséquences humanitaires majeures et un embrasement régional encore plus large.