Le Parc Spirou ouvre son univers Naruto : une immersion inédite dans le manga en Europe

Le parc d’attractions Spirou Provence, situé près d’Avignon, a inauguré un nouvel espace entièrement dédié au manga Naruto, marquant une première en Europe. Baptisée « Konoha Land », cette zone immersive vise à attirer un public plus large en s’appuyant sur la popularité mondiale du célèbre ninja créé par Masashi Kishimoto.

Inauguré début avril 2026, cet espace de 1,5 hectare plonge les visiteurs dans une reproduction fidèle du village de Konoha, avec ses décors emblématiques comme la montagne des Hokage ou encore le bureau du chef du village. L’objectif affiché par les concepteurs est de proposer une immersion complète dans l’univers du manga, jusque dans les détails sonores et culinaires.

Deux attractions majeures ont été intégrées à cette nouvelle zone. La première, « Kyûbi Unchained », est un grand huit à sensations, tandis que la seconde, « Rasengan Chakra Rotation », s’adresse davantage à un public familial avec un manège rotatif inspiré des techniques du héros. Des statues grandeur nature des personnages principaux complètent l’expérience.

Cette initiative illustre l’essor du manga en France, devenu un pilier du marché de la bande dessinée. Le parc, historiquement centré sur les héros franco-belges comme Spirou ou le Marsupilami, cherche ainsi à se renouveler et à séduire une nouvelle génération de visiteurs familiers de la culture japonaise.

Avec un investissement estimé à plusieurs millions d’euros, « Konoha Land » s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l’offre du parc et à renforcer son attractivité face à la concurrence. Cette ouverture témoigne aussi de l’influence croissante de la pop culture japonaise dans les loisirs en Europe, désormais intégrée jusque dans les parcs d’attractions.