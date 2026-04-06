Espagne : la ligne pacifiste de Pedro Sánchez séduit, l’extrême droite marque le pas dans les sondages

Le parti du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez enregistre une progression dans les sondages, porté par sa position pacifiste sur la scène internationale, tandis que le soutien à l’extrême droite recule. Cette dynamique intervient dans un contexte politique marqué par les tensions géopolitiques et les débats sur le rôle de l’Espagne dans les opérations militaires.

La décision de Pedro Sánchez d’interdire le survol de l’espace aérien espagnol aux vols militaires américains liés aux frappes contre l’Iran a contribué à renforcer son image auprès d’une partie de l’électorat. Cette prise de position, perçue comme un signal d’indépendance diplomatique, semble avoir trouvé un écho favorable dans l’opinion publique.

Dans le même temps, le parti d’extrême droite Vox voit son soutien stagner, voire reculer dans certaines enquêtes d’opinion. Cette évolution contraste avec la montée observée ces dernières années et suggère un possible rééquilibrage du paysage politique espagnol.

Malgré cette progression du camp socialiste, le Parti populaire (PP), principal parti conservateur, conserve une avance dans les sondages. Les projections actuelles laissent entrevoir la possibilité d’une majorité de droite en cas d’élections, même si les équilibres restent incertains.

Ces tendances illustrent un électorat espagnol partagé entre des aspirations à la stabilité, des préoccupations internationales croissantes et des repositionnements politiques en cours. La situation pourrait encore évoluer à mesure que les enjeux géopolitiques continuent d’influencer le débat intérieur.