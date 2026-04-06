Crash en Crimée : un haut commandant de l’armée de l’air russe parmi les 30 morts

Un haut gradé de l’armée de l’air russe a été tué dans le crash d’un avion de transport militaire survenu la semaine dernière en Crimée, région sous contrôle de Moscou, selon des informations confirmées lundi par un responsable russe. L’accident a fait au total 30 victimes.

Le lieutenant-général Alexandre Otrochtchenko, commandant de l’armée de l’air et de la défense aérienne de la 45e armée de la flotte du Nord, figure parmi les personnes décédées. Son décès a été annoncé par Andrei Chibis, gouverneur de la région de Mourmansk, où est stationnée cette flotte stratégique.

Les circonstances exactes du crash n’ont pas été détaillées à ce stade. L’appareil impliqué était un avion de transport militaire, et l’accident s’est produit en Crimée, territoire annexé par la Russie en 2014 et au cœur des tensions liées au conflit avec l’Ukraine.

La mort d’un officier de ce rang constitue un coup notable pour les forces armées russes, en particulier pour les unités aériennes liées à la flotte du Nord. Elle intervient dans un contexte de guerre prolongée, où les pertes militaires, y compris parmi les cadres, restent sensibles.

Aucune indication supplémentaire n’a été fournie sur d’éventuels survivants ni sur les causes techniques ou opérationnelles de l’accident, qui pourraient faire l’objet d’une enquête ultérieure par les autorités militaires russes.