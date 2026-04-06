Incursion de drone : le président sud-coréen présente ses regrets à Pyongyang et tente d’apaiser les tensions

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a exprimé ses regrets à la Corée du Nord après une incursion de drone attribuée à un individu sud-coréen agissant sans autorisation officielle. Cette déclaration vise à désamorcer un nouvel épisode de tension entre les deux pays.

S’exprimant lundi lors d’une réunion du cabinet, le chef de l’État a insisté sur le fait que cet incident n’avait pas été orchestré par le gouvernement. Il a néanmoins reconnu que cette intrusion avait provoqué des tensions militaires inutiles, qualifiant les actions à l’origine de l’événement d’« irresponsables et imprudentes ».

Lee Jae Myung a réaffirmé l’engagement de Séoul à éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Il a souligné l’importance de maintenir la stabilité sur la péninsule coréenne, déjà marquée par des relations fragiles et des épisodes réguliers de confrontation.

Cet incident intervient dans un contexte de méfiance persistante entre les deux Corées, où les gestes perçus comme hostiles peuvent rapidement raviver les tensions militaires. Les incursions de drones, en particulier, sont considérées comme des provocations sensibles dans cette région hautement militarisée.

Aucune réaction immédiate de la Corée du Nord n’a été signalée à la suite de ces excuses, mais cette prise de position publique de Séoul pourrait constituer un signal d’apaisement dans un climat régional tendu.