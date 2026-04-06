Corée du Nord : Séoul alerte sur un nouveau missile intercontinental capable de porter plusieurs ogives

La Corée du Nord poursuit le développement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) de nouvelle génération, conçu en fibre de carbone et potentiellement capable de transporter plusieurs ogives, ont affirmé lundi des législateurs sud-coréens. Cette avancée technologique pourrait considérablement renforcer les capacités stratégiques de Pyongyang.

Selon ces responsables, un récent essai de moteur-fusée à propergol solide mené en mars s’inscrit dans ce programme. Les analystes estiment que ce type de propulsion vise à équiper le dernier modèle d’ICBM nord-coréen, en améliorant à la fois sa portée et sa capacité d’emport.

L’utilisation de la fibre de carbone dans la structure du missile permettrait de réduire son poids tout en augmentant sa résistance, offrant ainsi la possibilité de transporter des charges plus lourdes, voire plusieurs ogives nucléaires. Une telle évolution marquerait une étape importante dans la sophistication de l’arsenal balistique nord-coréen.

Les missiles à propergol solide présentent également l’avantage d’être plus rapides à déployer et plus difficiles à détecter avant leur lancement, renforçant leur potentiel dissuasif. Cette caractéristique alimente les inquiétudes des pays voisins et de la communauté internationale.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions persistantes sur la péninsule coréenne, où les programmes d’armement de Pyongyang continuent de susciter de vives préoccupations. Aucune réaction immédiate de la Corée du Nord n’a été rapportée à la suite de ces déclarations sud-coréennes.