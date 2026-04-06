Liban : au moins 11 morts dans des frappes israéliennes lors d’un dimanche de Pâques sous tension

Au moins 11 personnes ont été tuées dimanche au Liban dans des frappes aériennes israéliennes, selon les autorités sanitaires, lors d’une journée marquée par une intensification des violences sur fond de conflit régional. Ces attaques ont eu lieu alors que les chrétiens du pays célébraient le dimanche de Pâques.

Une première frappe a visé le village de Kfarhata, dans le sud du Liban, faisant sept morts, dont un enfant de quatre ans, a indiqué le ministère libanais de la Santé. Cette attaque est intervenue après un ordre d’évacuation émis durant la nuit par l’armée israélienne, appelant les habitants à quitter la zone.

Dans la capitale, une autre frappe a touché le quartier de Jnah à Beyrouth, causant la mort de quatre personnes et blessant 39 autres, selon la même source. Les médias d’État ont rapporté que les banlieues sud de la ville ont été la cible d’au moins huit raids aériens au cours de la journée.

Plus tôt dimanche, l’armée libanaise a également annoncé la mort d’un de ses soldats lors d’une frappe israélienne dans le sud du pays, soulignant l’extension des hostilités au-delà des zones frontalières habituelles.

Tout au long de la journée, Beyrouth a été secouée par le bruit des explosions et le passage d’avions militaires volant à basse altitude. Cette journée figure parmi les plus violentes depuis le début de l’escalade entre Israël et le Hezbollah, entamée le mois dernier, dans un contexte régional déjà fortement tendu.