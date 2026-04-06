Accusé de génocide, le nouveau président du Myanmar visé par une plainte en Indonésie

Le nouveau président du Myanmar, Min Aung Hlaing, est désormais visé par une plainte pénale pour génocide déposée en Indonésie, en lien avec le traitement réservé à la minorité rohingya. Cette initiative judiciaire relance les accusations internationales visant le chef militaire, au cœur des critiques depuis plusieurs années.

La plainte a été déposée à Jakarta par un groupe de personnalités rohingyas et indonésiennes, parmi lesquelles figure un ancien procureur général. Les plaignants accusent Min Aung Hlaing d’être responsable d’exactions commises contre les Rohingyas, une minorité musulmane persécutée ayant fui massivement le Myanmar ces dernières années.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de pressions croissantes sur les autorités birmanes, régulièrement accusées par des organisations internationales de violations graves des droits humains. Les opérations militaires menées contre les Rohingyas en 2017 ont notamment suscité une indignation mondiale et des enquêtes pour crimes contre l’humanité.

Le Myanmar a toujours rejeté ces accusations de génocide, affirmant que ses actions relevaient d’opérations légitimes de sécurité contre des groupes insurgés. Les autorités n’ont pas immédiatement réagi à cette nouvelle plainte déposée en Indonésie.

L’issue de cette procédure reste incertaine, mais elle illustre la persistance des tentatives visant à engager la responsabilité de dirigeants birmans sur la scène internationale, malgré les obstacles juridiques et diplomatiques.