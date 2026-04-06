Détroit d’Ormuz : les Émirats mettent en garde contre un accord incomplet entre Washington et Téhéran

Les Émirats arabes unis ont averti que toute solution diplomatique entre les États-Unis et l’Iran devra impérativement garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique crucial pour le commerce mondial de pétrole. Abou Dhabi estime qu’un accord négligeant cet enjeu pourrait accentuer les tensions et fragiliser davantage la région.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats, a souligné lors d’un point de presse que ce passage maritime ne devait en aucun cas être militarisé. Selon lui, la sécurité du détroit dépasse les intérêts régionaux et constitue une priorité économique mondiale, tant son rôle est central dans l’approvisionnement énergétique international.

Le responsable émirati a également insisté sur la nécessité d’un accord global incluant non seulement le programme nucléaire iranien, mais aussi ses capacités en matière de missiles et de drones. À défaut, a-t-il prévenu, le Moyen-Orient risquerait de devenir « plus dangereux et plus instable ».

Dans ce contexte, les Émirats arabes unis se disent prêts à s’associer aux efforts menés par les États-Unis pour sécuriser le transport maritime dans la zone. Cette position reflète un rapprochement croissant entre les pays du Golfe et Washington face aux menaces perçues en provenance de Téhéran.

Selon Abou Dhabi, les récentes frappes iraniennes ont contribué à renforcer cette dynamique, en suscitant des inquiétudes accrues parmi les États voisins. La situation souligne l’importance stratégique du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part significative du pétrole mondial, et qui reste au cœur des tensions géopolitiques actuelles.