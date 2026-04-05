Iran coupé du monde : une panne Internet d’ampleur record selon NetBlocks

La coupure d’Internet en Iran a atteint un niveau sans précédent, devenant la plus longue interruption nationale jamais enregistrée, selon l’organisme de surveillance NetBlocks. Cette situation, qui se prolonge depuis plusieurs semaines, intervient dans un contexte de conflit militaire et de fortes tensions internes.

D’après les dernières données, le pays est plongé dans un blackout quasi total depuis fin février, avec une connectivité tombée à environ 1 % de son niveau habituel. Au 5 avril, la coupure durait depuis plus de 864 heures, soit 37 jours consécutifs, un record mondial pour une interruption de cette ampleur.

Cette interruption massive a de lourdes conséquences pour la population. Elle empêche notamment les habitants de communiquer avec leurs proches, d’accéder à l’information en temps réel ou encore de documenter les घटनements liés au conflit en cours. Les organisations de défense des droits humains alertent également sur les risques accrus pour les civils, privés de moyens de communication essentiels.

Le blackout s’inscrit dans une stratégie plus large des autorités iraniennes, déjà accusées d’utiliser ces coupures pour contrôler l’information, notamment lors des manifestations et des opérations militaires. Depuis le début de l’année 2026, le pays a connu plusieurs interruptions majeures du réseau, faisant de cette période l’une des plus marquées par la censure numérique.

La coupure actuelle a été renforcée après les frappes menées fin février par les États-Unis et Israël, entraînant une chute brutale du trafic Internet dans tout le pays. Depuis, la situation reste quasi inchangée, avec un isolement numérique presque total et une communication extérieure extrêmement limitée.

Cette situation suscite de vives inquiétudes à l’international, tant pour ses implications humanitaires que pour ses conséquences sur la liberté d’expression. Elle illustre également l’ampleur croissante des coupures d’Internet comme outil de contrôle politique dans les contextes de crise.