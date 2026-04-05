Émirats arabes unis : un port stratégique visé par une attaque, quatre blessés

Un port situé sur la côte est des Émirats arabes unis a été ciblé par une attaque ayant fait quatre blessés, selon les autorités locales, dans un contexte de tensions régionales toujours plus vives. L’incident concerne le port de Khor Fakkan, positionné à proximité de l’entrée du détroit d’Ormuz, axe clé du commerce énergétique mondial.

Les circonstances précises de l’attaque n’ont pas été immédiatement détaillées, mais elle s’inscrit dans une série d’actions visant des infrastructures stratégiques dans le Golfe depuis le début du conflit impliquant l’Iran et ses adversaires. Ces installations portuaires jouent un rôle central dans l’exportation de pétrole et le transit maritime international.

Selon les premières informations, les quatre personnes blessées l’ont été lors de l’impact, sans que leur état exact ne soit précisé. Les autorités ont rapidement sécurisé la zone et lancé des investigations pour déterminer l’origine et les modalités de l’attaque.

Depuis fin février, les Émirats arabes unis sont régulièrement visés par des frappes de missiles et de drones attribuées à l’Iran, en réponse aux opérations militaires menées contre Téhéran. Ces attaques ont déjà causé des dégâts matériels et fait des victimes civiles, alimentant un climat d’insécurité dans l’ensemble du pays.

La multiplication de ces incidents renforce les inquiétudes autour de la sécurité des infrastructures énergétiques dans la région, alors que le détroit d’Ormuz demeure partiellement paralysé. Les autorités émiriennes appellent à la vigilance, tandis que la communauté internationale redoute une aggravation du conflit et ses répercussions sur l’approvisionnement mondial en énergie.