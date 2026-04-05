Famille royale britannique : une apparition resserrée pour la messe de Pâques à Windsor

Le roi Charles III a assisté dimanche à la traditionnelle célébration de Pâques à Windsor, entouré de plusieurs membres de la famille royale, dans une apparition très attendue. Cette sortie intervient dans un contexte marqué par l’absence du prince Andrew, récemment au cœur d’une affaire judiciaire.

Aux côtés du souverain et de la reine Camilla figuraient le prince William, son épouse Catherine et leurs enfants, ainsi que la princesse Anne et le prince Edward. La cérémonie s’est déroulée à la chapelle Saint-Georges, devant de nombreux curieux venus saluer la famille royale.

Une présence remarquée de la princesse de Galles

La participation de Catherine constitue l’un des faits marquants de cette messe, après son diagnostic de cancer annoncé en 2024. Souriante, elle a pris part à cette cérémonie symbolique, saluant la foule aux côtés de son époux et de leurs enfants.

Plusieurs membres de la famille étaient absents, notamment le prince Andrew et ses proches, désormais écartés de la vie publique. Cette configuration réduite illustre une volonté d’afficher une image recentrée autour des figures principales de la monarchie, dans un contexte de tensions internes.