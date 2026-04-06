Crise au Moyen-Orient : l’Égypte intensifie ses efforts diplomatiques pour une désescalade

Le ministre des Affaires étrangères de Égypte, Badr Abdelatty, a mené une série d’entretiens téléphoniques avec plusieurs acteurs clés, dont l’émissaire américain Steve Witkoff et son homologue iranien Abbas Araqchi, afin de discuter de solutions pour apaiser les tensions régionales.

Ces échanges s’inscrivent dans un contexte de forte escalade entre les États-Unis, Israël et l’Iran, avec des risques croissants d’extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient.

Selon Le Caire, les discussions ont porté sur des propositions concrètes de désescalade, notamment autour de la sécurité maritime et de la réouverture du détroit stratégique d’Ormuz, point névralgique du commerce mondial de pétrole.

L’Égypte s’affirme ainsi comme un acteur diplomatique actif, aux côtés de la Turquie et du Pakistan, qui tentent également de jouer un rôle de médiation dans la crise.

Islamabad a récemment accueilli une réunion régionale consacrée à la désescalade, preuve d’une mobilisation croissante de plusieurs puissances pour éviter un embrasement généralisé.

Dans ce contexte tendu, les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de contenir le conflit, alors que les risques pour la stabilité régionale et les marchés énergétiques mondiaux restent élevés.